Debunking The Myth Is An Important Part Of The Blog
Benefits of Tax Preparation Services
Joloda Boosts Safety and Efficiency with Their Own Container Lifting Systems
Kase and Company, Inc.’s Tìhnical Analysis Trading Indicators Package Serves the Needs of Modern Traders
Fortnite – How to Get Far more V-Bucks

Press Releases Today

Indian Food in Birmngham

Lifestyle

The Jiyaan Indian Restaurant , is a famous restaurant in solihull, Birmingham. Here all the Indian food in cooked by the Indian Chef and all the cooking ingredient is imported from India.
following are the few Dishes:-
APPETIZERS VEGETABLES
Chicken Tikka Masala
PUNJABI SAMOSA (V) £5.95
PAPRI CHAAT (V) £4.95
PANEER TIKKA (V) £4.95
ONION BHAJEE (V) £3.75
HARA BHARA KEBAB (V) £4.95
ALOO TIKKI CHANNA CHAT (V) £5.95

APPETIZERS SEAFOOD
AMRITSARI FISH £5.95
LAHSOONI JINGHA £7.95
TANDOORI SALMON £7.95
APPETIZERS
CHICKEN PAKORA £4.95
TANDOORI CHICKEN £5.95
CHICKEN TIKKA £4.95
CHICKEN SEEKH KEBAB £4.95
LAMB & MINT SEEKH KEBAB £5.95

MAIN COURSES VEGETARIAN OPTIONS
DAL TADKA (V) £7.50
DAL MAKHANI (V) £7.50
SAAG PANEER (V) £7.95
PUNJABI CHANA MASALA (V) £7.95
VEGETABLE JALFREZI (V) £7.50
PANEER MAKHANI (V) £7.95

SEAFOOD

GOAN FISH CURRY £10.95
KING PRAWN GASSI £15.95
KING PRAWN BHUNA £15.95
CHICKEN

CHICKEN KORMA £9.95
CHICKEN MAKHANI £9.95
CHICKEN TIKKA MASALA £9.95
CHICKEN JALFREZI £9.95
KADHAI CHICKEN £10.95
MADRAS CHICKEN £8.95
CHICKEN PASANDA £9.95
CHICKEN TAKA TAK £10.95
CHICKEN PATHIA £8.95
CHICKEN DHANSAK £8.95
LAMB

LAMB PASANDA £10.95
LAMB SAAG £9.95
LAMB ROGAN JOSH £10.95
LAMB JALFREZI £10.95
AWADHI KEEMA MUTTER £10.95
LAMB PATHIA £9.95
LAMB DHANSAK £10.95
TANDOORI MAIN
CHICKEN TIKKA SHASHLIK MAIN £10.95
TANDOORI CHICKEN MAIN £10.95
PANEER TIKKA SASHLIK MAIN £10.95
TANDOORI SALMON STEAK MAIN £15.95

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.