Goedkope Balenciaga sportschoenen-dames dames Sneakers

Sinds zijn benoeming in het huis in 2015, onder leiding van Alexander Wang, is de aanwezigheid van Demna Gvasalia als Creative Director bij

onbetwistbaar het sterkst gevoeld door de herencollecties van het label. Mede omdat Gvasalia in 2016 het herenkledingaanbod van het label heeft geïntroduceerd, waardoor de wateren van deze categorie volledig ongemoeid zijn gelaten door een groot aantal creatieve voorgangers, en deels omdat je alleen Demna’s eigen bloeiende label Vetements moet bekijken om te begrijpen hoe perfect de hedendaagse cultuur in balans is referenties met high-brow ontwerp.

Terugkeren naar END. voor SS18 levert

het vervolg op de verkenning van de bedrijfsman door AW17. Waar de focus van vorig seizoen vooral lag op de negen-tot-vijf-uniformen die de generatie van onze ouders vormden, onderzoekt dit seizoen dezelfde weekendgarderobe van dezelfde man.

Naarmate ‘Generation Internet’ tot wasdom komt, zijn we getuige van een seismische verschuiving in maatschappelijke presentaties van professionele en persoonlijke identiteiten en een ondubbelzinnige afwijzing van de bedrijfsdronecultuur. Met elke persoon de ster van hun eigen Instagram-feed, is het geen verrassing dat een generatie die is opgegroeid met het perfectioneren van de kunst van zelfexpressie op een achtbaan van social-mediaplatformen zich voldoende zelfbezorgd voelt om de banaliteit van business-dress-conformiteit te weerleggen . Meesterlijk gebruikmakend van deze internationale verschuiving in ideologie, biedt Demna Gvasalia zijn meditatie over de zakenman; een deel zwanenzang, een deel sociologische verkenning van de toppen en dalen van onze vaders generatie en hun lot in het leven.

Druppelend in de postmoderne, duizendjarige ironie die het designgesprek in luxe streetwear de afgelopen paar seizoenen is gaan domineren, is de nieuwe collectie van Balenciaga even zelfbewust en zelfverzekerd als de klanten waar het op is gericht.