Indian Food in Birmngham
The Jiyaan Indian Restaurant , is a famous restaurant in solihull, Birmingham. Here all the Indian food in cooked by the Indian Chef and all the cooking ingredient is imported from India.
following are the few Dishes:-
APPETIZERS VEGETABLES
Chicken Tikka Masala
PUNJABI SAMOSA (V) £5.95
PAPRI CHAAT (V) £4.95
PANEER TIKKA (V) £4.95
ONION BHAJEE (V) £3.75
HARA BHARA KEBAB (V) £4.95
ALOO TIKKI CHANNA CHAT (V) £5.95
APPETIZERS SEAFOOD
AMRITSARI FISH £5.95
LAHSOONI JINGHA £7.95
TANDOORI SALMON £7.95
APPETIZERS
CHICKEN PAKORA £4.95
TANDOORI CHICKEN £5.95
CHICKEN TIKKA £4.95
CHICKEN SEEKH KEBAB £4.95
LAMB & MINT SEEKH KEBAB £5.95
MAIN COURSES VEGETARIAN OPTIONS
DAL TADKA (V) £7.50
DAL MAKHANI (V) £7.50
SAAG PANEER (V) £7.95
PUNJABI CHANA MASALA (V) £7.95
VEGETABLE JALFREZI (V) £7.50
PANEER MAKHANI (V) £7.95
SEAFOOD
GOAN FISH CURRY £10.95
KING PRAWN GASSI £15.95
KING PRAWN BHUNA £15.95
CHICKEN
CHICKEN KORMA £9.95
CHICKEN MAKHANI £9.95
CHICKEN TIKKA MASALA £9.95
CHICKEN JALFREZI £9.95
KADHAI CHICKEN £10.95
MADRAS CHICKEN £8.95
CHICKEN PASANDA £9.95
CHICKEN TAKA TAK £10.95
CHICKEN PATHIA £8.95
CHICKEN DHANSAK £8.95
LAMB
LAMB PASANDA £10.95
LAMB SAAG £9.95
LAMB ROGAN JOSH £10.95
LAMB JALFREZI £10.95
AWADHI KEEMA MUTTER £10.95
LAMB PATHIA £9.95
LAMB DHANSAK £10.95
TANDOORI MAIN
CHICKEN TIKKA SHASHLIK MAIN £10.95
TANDOORI CHICKEN MAIN £10.95
PANEER TIKKA SASHLIK MAIN £10.95
TANDOORI SALMON STEAK MAIN £15.95