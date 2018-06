Vind het beste en geschikte accountants- en administratiekantoor voor uw bedrijf met Whitfieldd.com

Omdat de complexiteit voor bedrijven toeneemt en het meten en beheren van financiën een cruciale taak worden. Dus, zonder een efficiënt systeem voor de boekhouding en boekhouding, de verwerking van loonadministratie en backoffice-transacties, wordt het financieel beheer echt niet effectief. Dus, om het slecht uitgevoerde financiële werk op te lossen, kost het tijd, middelen en geld. Het is zeer praktisch om al deze drukte te vermijden door gebruik te maken van de diensten van een deskundige boekhoudkundige en financiële dienstverlener.

Whitfieldd.com is de beste plaats waar u accountants en administratiekantoren kunt vinden en vergelijken. Het enige wat u hoeft te doen is enkele basisgegevens over uzelf in te voeren en wat u nodig heeft. Omdat ons webportaal de afgelopen jaren erg populair is geworden en recentelijk een peiling heeft uitgevoerd waaruit bleek dat vergelijkingssites het afgelopen jaar door 45% van de mensen in deze peiling werden gebruikt.

Elke ondernemer weet dat zijn bedrijf anders is dan anderen. Dat is de reden waarom ze op zoek zijn naar een accountantskantoor dat zijn situatie en positionering in de markt begrijpt, vooral als men niet tevreden is met de huidige accountant of boekhouder. Maar hoe vindt zo’n ondernemer de ideale accountant of administratiekantoor?

Het vergelijken van accountants en administratiekantoren is als het vinden van een hotel op een vergelijkingssite. Met Whitfieldd.com kan een ondernemer eenvoudig de naam van een kantoor invoeren (als hij het al weet) of gewoon de plaatsnaam waarnaar hij op zoek is naar een nieuwe boekhouder of administratiekantoor. Vervolgens wordt onmiddellijk een overzicht van de beste kantoren weergegeven voor hun informatie, zodat ze kunnen beschikken over gegevens die door klanten als beste worden beoordeeld.

Whitfieldd, de vergelijkingssite voor accountants en administratiekantoren, heeft nu een automatisch matchingsysteem. De match tussen de ondernemer en het kantoor kan net als een voorbeeld uit Booking.com heel gemakkelijk en snel zijn: zoeken, vergelijken van accountants, administratiekantoren en Boekhouder Rotterdam. Elke ondernemer kan nu meerdere aanbiedingen tegelijkertijd via het geautomatiseerde systeem aanvragen en een online overzicht van geïnteresseerde kantoren ontvangen.

Via ons webportaal Whitfieldd kunnen ondernemers niet alleen vergelijken, maar kunnen ze ook rechtstreeks offertes aanvragen op ons webportaal voor gratis en extra voordeel halen. Dat geeft hen meer mogelijkheden om zich aan de geïnteresseerde partijen te presenteren. Ondernemers hebben ook de kans om een cadeaubon ter waarde van € 200 te winnen, nadat ze hun ervaring (goed of slecht) hebben gedeeld met een accountantskantoor.

Whitfieldd.com probeert meer inzicht te geven in de marktplaats voor accountants en administratiekantoren. Onze passie is om het zakendoen voor u gemakkelijker te maken. We willen u helpen om productiever te zijn, waardoor u meer opties heeft die uw bedrijf eenvoudig kunnen opbouwen en laten groeien en die het best geschikt voor u zijn.